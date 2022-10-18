Сеул, 18 октября, 2022, 06:51 — ИА Регнум. Крупномасштабные совместные учения ВВС запланировали провести США и Южная Корея на фоне участившихся ракетных пусков со стороны КНДР. Об этом 18 октября сообщило агентство Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

«Запланированная тренировка направлена на проверку систем комбинированных воздушных операций военного времени между южнокорейскими и американскими ВВС и повышение их боеготовности», — уточняется в сообщении.

Учения будут проходить в период с 31 октября по 4 ноября. Всего в учениях планируется задействовать более 200 самолётов, из них 140 самолётов будут участвовать со стороны Южной Кореи, от США планируется направить около 100 самолётов. Уточняется, что будут задействованы истребители F-35A, F-15 и KF-16, а также истребители-невидимки F-35B.

Также планируется, что к учениям присоединится Австралия, которая со своей стороны развернёт танкер-заправщик.

Отмечается, что проведение учений связано с возможным проведением Северной Кореей ядерных испытаний. Предположительно, КНДР может их провести в период между завершением съезда Коммунистической партии Китая и американскими промежуточными выборами 8 ноября.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале ежегодных учений «Хогук» в Южной Корее с участием американских военных.