США и Южная Корея запланировали совместные учения на фоне пусков ракет КНДР
Сеул, 18 октября, 2022, 06:51 — ИА Регнум. Крупномасштабные совместные учения ВВС запланировали провести США и Южная Корея на фоне участившихся ракетных пусков со стороны КНДР. Об этом 18 октября сообщило агентство Yonhap.
«Запланированная тренировка направлена на проверку систем комбинированных воздушных операций военного времени между южнокорейскими и американскими ВВС и повышение их боеготовности», — уточняется в сообщении.
Учения будут проходить в период с 31 октября по 4 ноября. Всего в учениях планируется задействовать более 200 самолётов, из них 140 самолётов будут участвовать со стороны Южной Кореи, от США планируется направить около 100 самолётов. Уточняется, что будут задействованы истребители F-35A, F-15 и KF-16, а также истребители-невидимки F-35B.
Также планируется, что к учениям присоединится Австралия, которая со своей стороны развернёт танкер-заправщик.
Отмечается, что проведение учений связано с возможным проведением Северной Кореей ядерных испытаний. Предположительно, КНДР может их провести в период между завершением съезда Коммунистической партии Китая и американскими промежуточными выборами 8 ноября.
Ранее ИА REGNUM сообщало о начале ежегодных учений «Хогук» в Южной Корее с участием американских военных.