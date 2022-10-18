Пекин, , 06:51 — REGNUM За последнее десятилетие было раскрыто более 761 000 дел, в которых должностные лица нарушили положение из восьми пунктов об улучшении поведения чиновников, заявил высокопоставленный представитель органа борьбе со взяточничеством на пресс-конференции в кулуарах проходящего XX съезда Коммунистической партии Китая 17 октября.

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За последние 10 лет 265 высокопоставленных чиновников под руководством Организационного отдела Центрального комитета КПК были подвергнуты расследованию за нарушение решения из восьми пунктов, сказал заместитель главы Центральной комиссии ЦК КПК по проверке дисциплины Сяо Пэй, главного органа по борьбе со взяточничеством в Китае.

После XVIII съезда КПК в 2012 году партия решительно исполняла положение из восьми пунктов, которое требует от чиновников строго придерживаться бережливости и искоренять нежелательные стили работы, продолжая решительную борьбу с теми, кто использует государственные средства для покупки подарков или оплаты банкетов и поездок, сказал Сяо.

«Мы обнародовали случаи нарушений в течение 108 месяцев подряд и раскрыли имена нарушителей в некоторых важных делах. После XIX съезда КПК мы также расширили общественный надзор, расследуя более 347 000 случаев, когда чиновники ненадлежащим образом решали дела жителей, в том числе с негативным или неохотным отношением к работе, или которые не упускали ни одной возможности для личной выгоды», — сказал он.

По его словам, после XIX съезда в 2017 году департаменты дисциплины и надзора по всей стране также раскрыли более 282 000 дел, в которых чиновники были уличены в бессмысленных формальностях и бюрократизме.