Кызыл, , 06:50 — REGNUM В Туве организовано медицинское сопровождение военнослужащих, участников специальной военной операции, а также членов их семей. В медучреждения для них создадут «зелёный коридор», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Военнослужащие из Тувы в зоне СВО Телеграмм-канал Шолбана Кара-оола

«Минздрав Тувы определил порядок первичного приема, диагностирования, дальнейшего лечения и реабилитации данной категории лиц. Определены лечебные организации, которые будут принимать военнослужащих, и маршрутизация их обслуживания», — отметили в правительстве.

По словам зампреда Елены Хардиковой, на первом этапе военнослужащих будут принимать в Республиканской больнице №2 в Кызыле, а также в районных больницах. Во всех медицинских учреждениях военнослужащих и членов их семей будут принимать в первоочередном порядке.

Участников СВО с тяжёлым заболеванием или после ранений будут направлять в Республиканскую больницу №1. Восстановление их после травм и реабилитация может производиться на базе отделения медицинской реабилитации в Кызыле, а также санатория профилактория «Серебрянка».

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