Абуджа, , 06:50 — REGNUM Не менее двух человек погибли в результате нападения неизвестных вооруженных людей на церковь в центральной части Нигерии, сообщает пресс-служба нигерийской полиции.

Нигерия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По ее данным, нападение произошло вечером 16 октября в штате Коги. Уточняется, что вооруженные боевики открыли огонь из стрелкового оружия оп прихожанам. В результате стрельбы погибли двое человек, еще несколько получили ранения различной степени тяжести. Полиция уже ищет преступников, однако пока никто из подозреваемых в нападении не задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября в Нигерии задержали наркобарона и конфисковали крупную партию запрещенных веществ. Личность задержанного не раскрывалась, однако утверждалось, что он является одним из крупнейших поставщиков наркотиков в Нигерии.