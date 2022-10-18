Москва, , 06:49 — REGNUM Российский автоконцерн «КамАЗ» построит завод в Уганде для производства грузовиков для африканского рынка, заявил угандийский посол в Москве Мозес Кизиге.

КамАЗы Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы заключили соглашение с «Камазом» о строительстве в Уганде завода по производству грузовых машин, чтобы продавать их на африканском рынке», — цитирует дипломата РИА Новости.

Кизиге добавил, что в Уганде уже начали собирать собственные электромобили. Он не исключил, что в дальнейшем эти автомобили могут быть экспортированы в Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Уганда выразила заинтересованность в сотрудничестве с фармацевтическими компаниями Ирана. По словам угандийского посла в Тегеране, сотрудничество поможет развивать медицинские учреждения в республике.