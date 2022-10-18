Токио, 18 октября, 2022, 06:46 — ИА Регнум. Глава правительства Японии Фумио Кисида и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе проведут встречу 22 октября в австралийском городе Перт, чтобы обсудить заключение нового соглашения о безопасности, сообщила газета Nikkei.

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В мае политики договорились работать над двусторонней декларацией о сотрудничестве. В Nikkei отмечают, что в договор, скорее всего, будет включен пункт по взаимодействию в сфере обороны и экономической безопасности для создания свободного и открытого «Индо-Тихоокеанского региона».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября Фумио Кисида заявил, что Япония надеется на углубление отношений с Австралией, касающихся энергетического сектора.