Оренбург, 18 октября, 2022, 06:46 — ИА Регнум. Прокуратура заявила, что выявила в ходе проверки нарушения в содержании четырёх белых медведей в цирке, расположенном в Оренбурге.

Наталья Хомутова Белый медведь в клетке

«В клетках и самом помещении, где находились указанные животные, отсутствовали поилки или другие источники обеспечения их постоянным и неограниченным доступом к свежей питьевой воде. Используемая для кормления продукция «лосось тихоокеанский» не имела сопроводительных документов, оформленных в ФГИС «Меркурий». Кроме того, выявлены нарушения в части отсутствия первичного учета отходов животных, содержащихся в неволе», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В адрес руководителя Оренбургского государственного цирка — филиала ФКП «Росгосцирк» внесено представление. Оно находится на рассмотрении. В отношении должностных лиц филиала ФКП «Росгосцирк» возбуждено два административных дела.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проверки последовала после того, как в интернете появился скандальный ролик с кадрами тесных клеток для медведей. Комментируя видео, директор Центра циркового искусства «Росгосцирк» Дарья Костюк на пресс-конференции назвала его провокацией и заявила, что животные содержатся в хороших условиях, они здоровы, всегда есть доступ к питьевой воде, имеется просторное помещение для прогулок и бассейн.