18 октября 2022 | Время чтения 1 мин

Денис Абрамов, , 07:38 — REGNUM Нигде в мире точность теста на COVID-19 сегодня не достигает 100%. Результат зависит от того, на какой день болезни проведено исследование, от человеческого и технологического факторов. У всех известных методов диагностики разный уровень погрешности, поэтому ученые продолжают искать надежные способы выявления коронавируса. Занимаются такими исследованиями и специалисты Пятигорской городской клинической больницы.

Исследования разработчика метода, заведующего отделением Городской клинической больницы Пятигорска к. м. н. Антона Горячева Денис Абрамов © ИА REGNUM

Как сообщили в краевом минздраве, пятигорские медики научились распознавать не только размножающийся коронавирус, но и так называемый спящий, который часто присутствует у бессимптомных носителей коронавируса. Такой человек представляет для окружающих не меньшую опасность, поскольку передает инфекцию гражданам с ослабленным иммунитетом. Поэтому своевременно обнаружить спящий вирус крайне важно.

Антон Горячев в своей лаборатории Денис Абрамов © ИА REGNUM

Модель головного мозга человека Денис Абрамов © ИА REGNUM Антон Горячев в своей лаборатории Денис Абрамов © ИА REGNUM

Исследователи продолжают заниматься усовершенствованием и патентованием нового метода диагностики коронавируса Денис Абрамов © ИА REGNUM

В ходе исследования врачи использовали FISH тест — универсальный диагностический метод XXI века, основанный на цитогенетическом анализе Денис Абрамов © ИА REGNUM

Проба биоматериала Денис Абрамов © ИА REGNUM

Анализ полученного материала под микроскопом Денис Абрамов © ИА REGNUM

Меченые молекулы ДНК встраиваются в РНК вируса и хорошо заметны при изучении под микроскопом Денис Абрамов © ИА REGNUM

Результаты тестирования Денис Абрамов © ИА REGNUM

В ходе исследования пятигорские врачи использовали FISH тест — универсальный диагностический метод XXI века, основанный на цитогенетическом анализе. Он незаменим, например, в онкологии или генетике. В Пятигорске метод сумели адаптировать под коронодиагностику.

Антон Горячев в своей лаборатории Денис Абрамов © ИА REGNUM

«В полученный из носоглотки пациента биоматериал вводятся меченые молекулы ДНК. Они встраиваются в РНК вируса и хорошо заметны при изучении под микроскопом, так как излучают ультрафиолетовое свечение», — рассказал один из разработчиков метода, заведующий отделением Городской клинической больницы Пятигорска к. м. н. Антон Горячев.

Биоматериал пациента с мечеными молекулами ДНК, которые излучают ультрафиолетовое свечение Денис Абрамов © ИА REGNUM

В настоящее время исследователи занимаются усовершенствованием и патентованием нового метода диагностики коронавируса.