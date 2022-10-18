Денис Абрамов, 18 октября 2022, 07:38 — REGNUM Нигде в мире точность теста на COVID-19 сегодня не достигает 100%. Результат зависит от того, на какой день болезни проведено исследование, от человеческого и технологического факторов. У всех известных методов диагностики разный уровень погрешности, поэтому ученые продолжают искать надежные способы выявления коронавируса. Занимаются такими исследованиями и специалисты Пятигорской городской клинической больницы.

Исследования разработчика метода, заведующего отделением Городской клинической больницы Пятигорска к. м. н. Антона Горячева
Исследования разработчика метода, заведующего отделением Городской клинической больницы Пятигорска к. м. н. Антона Горячева
Денис Абрамов © ИА REGNUM

Как сообщили в краевом минздраве, пятигорские медики научились распознавать не только размножающийся коронавирус, но и так называемый спящий, который часто присутствует у бессимптомных носителей коронавируса. Такой человек представляет для окружающих не меньшую опасность, поскольку передает инфекцию гражданам с ослабленным иммунитетом. Поэтому своевременно обнаружить спящий вирус крайне важно.

Антон Горячев в своей лаборатории
Антон Горячев в своей лаборатории
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Модель головного мозга человека
Антон Горячев в своей лаборатории
Модель головного мозга человека
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Антон Горячев в своей лаборатории
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Исследователи продолжают заниматься усовершенствованием и патентованием нового метода диагностики коронавируса
Исследователи продолжают заниматься усовершенствованием и патентованием нового метода диагностики коронавируса
Денис Абрамов © ИА REGNUM
В ходе исследования врачи использовали FISH тест — универсальный диагностический метод XXI века, основанный на цитогенетическом анализе
В ходе исследования врачи использовали FISH тест — универсальный диагностический метод XXI века, основанный на цитогенетическом анализе
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Проба биоматериала
Проба биоматериала
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Анализ полученного материала под микроскопом
Анализ полученного материала под микроскопом
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Меченые молекулы ДНК встраиваются в РНК вируса и хорошо заметны при изучении под микроскопом
Меченые молекулы ДНК встраиваются в РНК вируса и хорошо заметны при изучении под микроскопом
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Результаты тестирования
Результаты тестирования
Денис Абрамов © ИА REGNUM

В ходе исследования пятигорские врачи использовали FISH тест — универсальный диагностический метод XXI века, основанный на цитогенетическом анализе. Он незаменим, например, в онкологии или генетике. В Пятигорске метод сумели адаптировать под коронодиагностику.

Антон Горячев в своей лаборатории
Антон Горячев в своей лаборатории
Денис Абрамов © ИА REGNUM

«В полученный из носоглотки пациента биоматериал вводятся меченые молекулы ДНК. Они встраиваются в РНК вируса и хорошо заметны при изучении под микроскопом, так как излучают ультрафиолетовое свечение», — рассказал один из разработчиков метода, заведующий отделением Городской клинической больницы Пятигорска к. м. н. Антон Горячев.

Биоматериал пациента с мечеными молекулами ДНК, которые излучают ультрафиолетовое свечение
Биоматериал пациента с мечеными молекулами ДНК, которые излучают ультрафиолетовое свечение
Денис Абрамов © ИА REGNUM

В настоящее время исследователи занимаются усовершенствованием и патентованием нового метода диагностики коронавируса.

Здание пятигорский лаборатории
Здание пятигорский лаборатории
Денис Абрамов © ИА REGNUM