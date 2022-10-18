Калтан, Кемеровская область, 18 октября, 2022, 06:52 — ИА Регнум. За счёт областного бюджета в Кузбассе планируется возвести ещё один крупный образовательный объект — школу на 1 тыс. учеников. Стартует тендер, итоги которого подведут 3 ноября 2022 года, с начальной ценой более 2,4 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Торги

Заказчиком тендера выступит минстрой Кемеровской области. Объект на улице Калинина в г. Калтане должны построить до конца ноября 2024 года.

Школа планируется с бассейном.

Максимальная цена контракта — 2 444 747 074,82 рубля.

Под объект определен земельный участок общей площадью 50 124 кв. м. Кадастровый номер участка — 42:37:0 103 002:7196. Его кадастровая стоимость — 119 442 484,56 рубля.

Напомним, ранее министерство также объявило тендер, в рамках которого планируется выбрать подрядчика для строительства школы на 1,1 тыс. учеников в Белово. Начальная цена и этого лота превышает 2 млрд рублей.