Благовещенск, , 07:03 — REGNUM До конца 2022 года Амурской области будет перечислено из федерального бюджета 415 млн рублей. Средства направят на переселение людей из домов, которые получили статус аварийных до 1 января 2017 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Ветхий дом

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«Решение принято для компенсации затрат, связанных с увеличением расходов на строительство нового жилья для переселенцев», — отметил губернатор Василий Орлов.

Он также подчеркнул, что план по программе по расселению из аварийных зданий уже выполнили десять муниципалитетов Приамурья — Райчихинск, Прогресс, Белогорск, Ивановсий и Ромненский округа, Константиновский, Мазановский, Тамбовский, Селемджинский и Шимановский районы.

Всего в программу попали 910 многоквартирных домов, в которых живут более 6,5 тыс. человек. Общие затраты на их расселение оцениваются в 6,75 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, всего регионы России дополнительно получат на расселение людей 24 млрд рублей. Больше всех из дальневосточных субъектов выделят Якутии — 8,1 млрд рублей и Хабаровскому краю — более 600 млн рублей.