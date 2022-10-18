Магадан, , 06:35 — REGNUM С начала 2022 года недропользователями Магаданской области добыто 40,16 т золота и 565,8 т серебра. Добыча золота по отношению к аналогичному периоду 2021 года увеличена на 391,5 кг золота. Также увеличилась и добыча серебра на 112,6 т, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Золото Иван Шилов © ИА REGNUM

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Добыча драгметаллов велась на рудных и россыпных месторождениях. Лидером по добыче рудного золота является Тенькинский городской округ (17,9 т). Добыча россыпного золота осуществлялась в Ольском, Хасынском, Сусуманском, Тенькинском, Среднеканском и Северо-Эвенском городских округах и составила 16,3 т.

Основным серебродобывающим округом является Омсукчанский, в 2022 году на территории округа добыто 563,7 т серебра.

С начала года добыча свинца составила 3602,8 т, добыча цинка составила 4356,3 т, добыча меди 296,9 т.

Как сообщало ИА REGNUM, увеличение спроса граждан РФ на обезличенные металлические счета (ОМС) и физическое золото с начала 2022 года было продиктовано желанием населения сохранить свои сбережения на фоне геополитической и экономической неопределённости, заявил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.