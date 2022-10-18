Вашингтон, , 06:31 — REGNUM Белый дом намерен высвободить из стратегического резерва ещё 10−15 млн баррелей нефти. Об этом со ссылкой на источник 17 октября сообщает на своей странице в социальной сети Twitter журналистка агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

Нефть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Дженнифер Джейкобс «[Администрация планирует высвободить] ещё 10−15 млн баррелей нефти из стратегического резерва страны для поддержания баланса на рынке и предотвращения роста цен на бензин».

Напомним, президент США Джо Байден 31 марта объявил о планах в течение полугода высвобождать из стратегического резерва страны один миллион баррелей нефти в сутки в целях снижения цен на топливо. Но по последним данным, вместо запланированных до конца октября 180 млн баррелей нефти, на рынок было направлено лишь 155 млн баррелей.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство энергетики и инфраструктуры ОАЭ поддержало решение ОПЕК о сокращении объёмов добычи нефти, которое ранее осудили США и ряд их союзников.

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