Пекин, , 06:31 — REGNUM Около 100 000 человек, предлагавших взятки, были привлечены к уголовной ответственности за последние 10 лет, заявил высокопоставленный китайский чиновник по борьбе со взяточничеством на пресс-конференции в кулуарах ХХ съезда Коммунистической партии Китая 17 октября.

Юань Josstoday.com

«Усиливая борьбу с людьми, которые получали взятки, мы также приложили больше усилий для наказания взяточников после XVIII съезда КПК. За последнее десятилетие мы больше сосредоточились на борьбе с людьми, которые много раз давали взятки, давали огромные взятки и подкупили ряд людей. Мы также в основном преследовали членов партии и правительственных чиновников, демонстрирующих такое поведение», — сказал заместитель главы Центральной комиссии ЦК КПК по проверке дисциплины и заместитель председателя Национальной надзорной комиссии Сяо Пэй .

По его словам, тем, кто давал взятки на важных стройках страны, крупных проектах, а также в ключевых областях, таких как расстановка кадров, рассмотрение судебных дел, ликвидация последствий стихийных бедствий, образование и здравоохранение, также уделялось повышенное внимание. Кроме того, добавил он, люди, которые давали крупные взятки в бизнесе, были строго наказаны.

Кроме того, по его словам, главный антикоррупционный регулятор выпустил несколько руководящих указаний для судебных органов страны и изучил возможность составления списка таких взяточников, который ограничит им доступ к ряду возможностей.

Он сказал, что власти будут и дальше повышать точность и эффективность борьбы со взяточниками. Они не только прояснят проблему взяточничества и вернут доходы от взяточничества, но и защитят законные права соответствующих предприятий и гарантируют их нормальную работу.