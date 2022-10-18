Пекин, , 06:26 — REGNUM Член постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Ван Хунин в 17 октябряподчеркнул важность использования духа ХХ съезда Коммунистической партии Китая (КПК) для достижения консенсуса и единства в действиях по строительству современной социалистической страны во всех отношениях.

Ван Хунин President.kg

В докладе ХХ съезду КПК, представленном Генеральным секретарем ЦК КПК Си Цзиньпином, излагаются цели, задачи и основные направления политики для развития дела партии и страны на предстоящие периоды, сказал Ван, присоединяясь к групповой дискуссии с коллегами-делегатами из провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, которые принимают участие в съезде. Высоко держа великое знамя социализма с китайскими особенностями, этот доклад указывает путь вперед, управляет тенденциями времени и открывает будущее, сказал он.

Китай добился исторических достижений и стал свидетелем исторических изменений в деле партии и страны со времени XVIII съезда КПК.

«На фундаментальном уровне мы обязаны этими достижениями сильному руководству Центрального комитета КПК во главе с товарищем Си Цзиньпином и разумному руководству Си Цзиньпина идеей о социализме с китайскими особенностями в новую эпоху», — заявил Ван.

Во время обсуждения Ван призвал людей стать более целеустремленными и внимательно следить за Центральным комитетом КПК, в основе которого лежит товарищ Си Цзиньпин в мышлении, политической позиции и действиях.