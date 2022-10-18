Новосибирск, 18 октября, 2022, 06:24 — ИА Регнум. По факту смерти на территории Новосибирского военного высшего командного училища мобилизованного новосибирца возбуждено уголовное дело по статье «Убийство. Об этом редакции «Сибкрай.ru» сообщили в Главном военном следственном управлении СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

Напомним, что 7 октября стало известно, что на сборном пункте, размещённом на территории Новосибирского высшего военного командного училища, было обнаружено тело ещё одного мобилизованного.

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«Следователи не уточнили, есть ли подозреваемый или обвиняемый в этом деле. Виновному грозит до 15 лет лишения свободы», — уточняет СМИ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в мобилизационном пункте в Новосибирске погиб житель Братска Иркутской области. Сообщалось, что смерть наступила во сне. Позже уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева подтвердила гибель второго мобилизованного — уже новосибирца.