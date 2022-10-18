Ейск, Краснодарский край, , 06:22 — REGNUM Число погибших достигло 13 человек в результате крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в городе Ейске в Краснодарском крае. Об этом 18 октября сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Пожар Николай Хижняк © ИА REGNUM

Как уточнил Кузнецов, после разбора завалов на месте крушения самолёта были обнаружены тела погибших. По состоянию на 06:00 мск число погибших достигло 13 человек, среди них трое детей.

Также помощник главы Минздрава России уточнил, что число пострадавших составило 19 человек, четверо из них переведены в Краснодарскую краевую больницу, остальные находятся под наблюдением медиков в больнице города Ейска.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что главы МЧС и Минздрава России Александр Кондратьев и Михаил Мурашко посетили пострадавших в результате падения самолета Су-34 на жилой дом в городе Ейске.

Читайте ранее в этом сюжете: Главы МЧС и Минздрава посетили пострадавших при крушении Су-34 в Ейске