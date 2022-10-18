Вашингтон, , 06:22 — REGNUM Киевский режим не продержится и один месяц без той военной помощи, которую ему оказывают США и НАТО в целом, написал генеральный директор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс в своей статье «Как избежать ядерной войны из-за Киева» для этого издания.

Дмитрий Саймс New America

Кроме того, политолог выразил сомнения в необходимости решения Белого дома дать Киеву право вето на любые соглашения Москвы и Вашингтона, которые касаются территории бывш. УССР.

По его мнению, целесообразность в таком шаге отсутствовала поскольку бандеровские власти полностью зависимы от Запада.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября госсекретарь США Энтони Блинкен призвал продолжать помощь Киеву для противостояния России, иначе, по его словам, многие страны получат печальный урок.

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