Петропавловск-Камчатский, 18 октября, 2022, 06:21 — ИА Регнум. На Камчатке торжественно проводили мобилизованных для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса, сообщили в краевом правительстве.

Министерство обороны Российской Федерации Частичная мобилизация

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«Сегодня вся Камчатка гордится вами! Вся Россия сегодня мобилизуется, но именно Камчатка в очередной раз показывает пример. Потому что, когда на нашу землю приходит беда, вы встаёте и с оружием в руках даёте отпор. Многие из вас имеют боевой опыт, все вы проходили военную службу. И вот сегодня наступил тот день, когда вам пришлось снова надеть военную форму. Я хочу сказать вам главное — возвращайтесь домой целыми и невредимыми. Возвращайтесь домой с победой!» — сказал губернатор края Владимир Солодов.

Он заверил бойцов, что их семьям будет оказываться вся необходимая помощь и поддержка.

Мобилизованные получили от юнармейцев письма от школьников. Архиепископ Петропавловский и Камчатский Феодор провёл молебен о русском воинстве и благословил военнослужащих на защиту Родины.

«Как командующий, хочу вам сказать спасибо за ваш труд на полигоне, за ваше желание, за ваше стремление учиться военному делу. Я уверен, что вы не подведёте ни нашу Родину, ни Камчатский край, ни своих родных и близких, ни командование бригады, ни объединённое командование войск и сил на Северо-Востоке Российской Федерации. Уверен, что самое ближайшее время все задачи будут выполнены, и мы здесь на аэродроме будем вас встречать в полном составе с победой», — сказал командующий войсками и силами на Северо-Востоке России вице-адмирал Александр Юлдашев.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотку вернулся участник спецоперации после лечения в госпитале. За боевые заслуги ему вручили медаль.