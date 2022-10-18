Пекин, , 06:21 — REGNUM Член постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Хань Чжэн 17 октября выразил полную поддержку докладу ХХ съезду Коммунистической партии Китая (КПК), с которым выступил днём генеральный секретарь Центрального комитета КПК Си Цзиньпин от имени Центрального комитета КПК 19-го созыва.

Хань Чжэн Kremlin.ru

В докладе всесторонне излагаются основные направления политики и стратегические планы партии и страны на определенный период времени в будущем, сказал Хань, когда он присоединился к групповой дискуссии с делегатами из южно-китайской провинции Хайнань. Хань призвал решительно продвигать великое омоложение китайской нации на всех фронтах в соответствии с мерами, изложенными в докладе.

Подчеркнув, что развитие является главным приоритетом, Хань подчеркнул важность обеспечения как развития, так и безопасности. Он настоятельно призвал приложить усилия для обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, а также стабильности промышленных цепочек и цепочек поставок.

Выслушав дискуссию коллег-делегатов, Хань призвал Хайнань продвигать строительство Хайнаньского порта свободной торговли на высоком уровне, сосредоточиться на либерализации и упрощении процедур торговли и инвестиций, а также добиться нового прогресса во всестороннем углублении реформ и открытости.