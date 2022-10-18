Улан-Удэ, , 06:25 — REGNUM Ещё одно российское производственное предприятие подало иск о самобанкротстве. Соответствующее заявление в арбитраж Бурятии поступило от ООО «Тимлюйский машиностроительный завод», которое работало с июня 2020 года в пгт Каменск. Исковое заявление пока суд к производству не принял, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск от завода подан 17 октября 2022 года одновременно с ходатайством «о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства». С 9 марта 2022 года предприятие числится в стадии ликвидации, которая должна завершиться к концу 2022 года. Ликвидатор — Никита Дунайцев. Владелец ООО — Константин Корюкин.

В сентябре 2022 года в реестре юридически значимых событий юрлиц ООО обнародовало уведомление о планах обратиться с соответствующим иском. В качестве кредиторов назывались налоговый орган, новосибирское ООО «Опытно-конструкторское бюро» (ОКБ) и АО «Улан-Удэнское приборостроительное объединение». Примечательно: ОКБ принадлежит всё тому же Корюкину.

По данным ФНС РФ, выручка завода в 2021 году составляла 48,33 млн рублей при убытке — 53 тыс. рублей.