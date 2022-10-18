Пекин, , 06:18 — REGNUM Председатель народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) Ван Ян 17 октября призвал стремиться к единству и набираться сил для построения современной социалистической страны во всех отношениях.

Ван Ян Palácio do Planalto

Доклад ХХ съезду Коммунистической партии Китая (КПК), с которым выступил 16 оборя генеральный секретарь Центрального комитета КПК Си Цзиньпин, служит политической декларацией и программой действий, открывающей новую главу в построении современной социалистической страны во всех отношениях, сказал Ван.

Ван сделал эти замечания, когда присоединился к групповой дискуссии с делегатами из Тибетского автономного района на юго-западе Китая. По его словам, доклад, несомненно, в значительной степени объединит всех сыновей и дочерей китайской нации, чтобы они в единстве стремились к великому омоложению китайской нации на всех фронтах.

Ван призвал более активно отстаивать ключевую позицию Си Цзиньпина в Центральном комитете КПК и в партии в целом, а также поддерживать авторитет Центрального комитета КПК и его централизованное, единое руководство. Ван подчеркнул, что твердо продвигается по курсу, намеченному Си Цзиньпином, размышляя о социализме с китайскими особенностями в новую эпоху.

Ван также отметил важность того, чтобы помнить о главной задаче КПК на новом пути в новую эпоху и прилагать серьезные усилия в области экономического и социального развития, стремясь содействовать омоложению китайской нации на всех фронтах через китайский путь модернизации.

Во время обсуждения Ван сказал, что Тибет пережил лучшее развитие, стал свидетелем самых больших изменений и принес наибольшую пользу народу за последнее десятилетие. Он призвал приложить больше усилий для построения нового, современного, социалистического Тибета, который является единым, процветающим, культурно развитым, гармоничным и красивым.