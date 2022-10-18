Пекин, 18 октября, 2022, 06:14 — ИА Регнум. Член Политбюро ЦК КПК Чжао Лэцзи призвал объединить силы для реализации стратегических договоренностей, изложенных в докладе Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) 19-го созыва ХХ съезду КПК, когда он 17 октября присоединился к делегатам из автономного района Внутренняя Монголия на Севере Китая при обсуждении доклада.

Плакат японской компартии — Присоединяйся к нам!, 1945-1946

Чжао сказал, что доклад является руководящим документом, который объединяет мудрость всех членов партии, отражает волю народа и играет важную руководящую роль в развитии дела партии и страны. Он сказал, что Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин и ЦК КПК всегда оставались бдительными и полными решимости решать особые задачи, с которыми сталкивается крупная партия, прилагали неустанные усилия по улучшению поведения и решительно выступали против стремления к привилегиям, что привело к замечательным и далеко идущим результатам в полном и строгом управлении партией.

«Мы никогда не должны ослаблять наши усилия и никогда не позволять себе уставать или терпеть поражение», — добавил он, отметив, что самореформирование партии — это поход, которому нет конца.

Он призвал к настойчивым усилиям по продвижению полного и строгого самоуправления партии, чтобы гарантировать, что партия никогда не изменит свою природу, свои убеждения или свой характер.