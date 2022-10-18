Пекин, 18 октября, 2022, 06:10 — ИА Регнум. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян принял 17 октября участие в групповой дискуссии с делегатами из провинции Ганьсу на северо-западе Китая, которые принимают участие в XX съезде Коммунистической партии Китая (КПК).

Foreign and Commonwealth Office Ли Кэцян

Ли сказал, что он безоговорочно поддерживает доклад, с которым выступил генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин от имени Центрального комитета КПК 19-го созыва на съезде.

Ли провел углубленный обмен мнениями с делегатами. Он сказал, что за последнее десятилетие в деле партии и страны были достигнуты впечатляющие успехи. Это стало возможным благодаря согласованным усилиям всей партии и людей всех этнических групп под твердым руководством Центрального комитета КПК с товарищем Си Цзиньпином во главе.

Ли сказал, что развитие является главным приоритетом партии в управлении и омоложении Китая. Он призвал к эффективной модернизации и надлежащему расширению экономики страны. По словам Ли, поскольку китайская экономика находится на подъеме, необходимо в полной мере реализовать комплекс мер, способствующих экономическому росту, для поддержания экономических показателей в разумных пределах.

Реформы и открытость должны решительно продвигаться вперед, сказал Ли, подчеркнув важность соблюдения реформ для развития социалистической рыночной экономики, создания условий для обеспечения справедливой рыночной конкуренции, содействия открытости на высоком уровне, среди прочего.

Ли подчеркнул важность защиты фундаментальных интересов людей. Он сказал, что благосостояние людей должно быть защищено и улучшено в ходе дальнейшего развития, чтобы обеспечить более полное и справедливое распределение результатов модернизации между всеми людьми.

Он призвал к конкретной работе и чувству ответственности, чтобы в единстве построить современную социалистическую страну во всех отношениях и продвигать великое омоложение китайской нации на всех фронтах.