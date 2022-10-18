Биробиджан, 18 октября, 2022, 06:12 — ИА Регнум. В селе Столбовое в Еврейской автономной области полицейские изъяли у мужчины 65,5 килограмм растений, содержащих наркотические вещества. Мешки с запрещённой травой находились в надворной постройке, сообщило 18 октября «МВД медиа».

customs. gov.ru Брикеты с наркотиком

Читайте также: В квартире жителя Приамурья обнаружили более 27 кг наркотического вещества

Осмотры проводились в рамках операции «Мак-2002». Растения обнаружили у пастуха, который следил за табуном лошадей. Содержимое мешков передано на экспертизу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ по факту незаконного хранения частей растений, содержащих наркотические вещества. Пастуха намерены отправить под арест.

Как сообщало ИА REGNUM, наркотики и более 27 килограмм наркосодержащих растений заготовил якобы для личного употребления мужчина из Белогорска. Запрещённые вещества в начале октября обнаружили в его квартире правоохранители.