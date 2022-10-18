Челябинск, , 06:04 — REGNUM Проходящим боевое слаживание в Свердловской области мобилизованным из Челябинской области направили амуницию и тёплые вещи. Об этом сообщает пресс-служба южноуральского правительства.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

Формированием груза занималось региональное министерство общественной безопасности Челябинской области. При составлении списка необходимого были учтены пожелания и самих военнослужащих, и их родственников.

Для каждого военнослужащего предусмотрели фонарик, личную аптечку, подшлемник, туристический коврик, носки, шапку, новый зимний спальный мешок. Также в перечне есть тёплые перчатки, тушёнка и сухой паёк.

Груз уже 18 октября планируется передать военным. Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в России началась частичная мобилизация.