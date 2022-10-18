Хабаровск, 18 октября, 2022, 06:01 — ИА Регнум. Хабаровский край готовится отметить 20 октября свой 84-й день рождения, сообщили в правительстве края.

-Chamillionaire- Памятник казаку Ерофею Хабарову в Хабаровске

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Запланированы многочисленные культурные и спортивные мероприятия.

Так, в Хабаровском краевом музыкальном театре вручат почётные знаки «Заслуженный ветеран», «Материнская слава» и «Родительская слава Хабаровского края».

Во многих районах юные жители получат свои первые паспорта, рождённые в день образования края — памятные медали, а самые спортивные жители региона — золотые знаки ГТО.

В эксплуатацию сдадут пожарную часть в посёлке Тумнин, ФАП в селе Константиновка, благоустроенные общественные пространства, дворы и другие объекты.

В школах пройдут линейки и классные часы, в учреждениях культуры и спорта — дни открытых дверей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке 17 октября отметили 282-ю годовщину со дня основания Петропавловска-Камчатского.