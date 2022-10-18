Киев, , 06:01 — REGNUM Воздушная тревога объявлена в Киеве. Об этом 18 октября сообщили городские власти в официальном телеграм-канале.

Тревога

Жителей города попросили срочно проследовать в укрытия гражданской защиты. Сообщение дублировано на английском языке.

В ряде подконтрольных Киеву СМИ появилась информация, что воздушная тревога объявлена также в Киевской и Днепропетровской областях, а также на оккупированной киевским режимом части территории Запорожской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что воздушную тревогу объявили на территории Кировоградской, Черкасской, Одесской и Николаевской областей б. УССР. Кроме того, ряд СМИ сообщил о воздушной тревоге в Винницкой области и о взрывах в городе Николаеве.

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