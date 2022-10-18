Вашингтон, , 06:00 — REGNUM Соединенные Штаты продолжают усиливать зависимость Европы на фоне российской специальной операции по денацификации и демилитаризации территории бывш. УССР, сообщает китайская газета «Хуаньцю Шибао».

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«Перед лицом кризиса в еврозоне США, с одной стороны, выражают поддержку [киевскому режиму] и ЕС посредством военной и экономической помощи и совместных санкций. С другой, они пытаются превратить беду Европы в шанс для себя и извлечь прибыль», — отмечают авторы.

Газета указывает, что множество европейских промышленных компаний начинают переезжать в США из-за экономических проблем в Евросоюзе. Часть этих проблем серьезно усугубилась вследствие антироссийских санкций. Авторы статьи подчеркивают, что Вашингтон использует кризис для усиления доминирования над своими союзниками.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета The Financial Times заявила, что Китай смог более открыто соперничать со странами Запада благодаря поддержке со стороны России. Отмечалось, что проведение российской спецоперации по денацификации и демилитаризации территории бывш. УССР позволило укрепить связи Москвы с Пекином.