Бразилиа, 18 октября, 2022, 05:57 — ИА Регнум. Один человек погиб в бразильском городе Сан-Паулу рядом с местом, где проходил предвыборный митинг, сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

Niels Noordhoek Стрельба

Инцидент произошел в районе города Параизополис. Митинг был собран в поддержку кандидата на пост губернатора Сан-Паулу Тарчизио Фрейтаса, который является сторонником действующего бразильского президента Жаира Болсонару.

Из-за происшествия собрание решили прервать. Фрейтас заявил, что случившееся никак не связано с его предвыборной кампанией.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе Жаир Болсонару попытался отобрать телефон у блогера, который проводил видеосъемку и назвал бразильского лидера трусом, а также бездельником.