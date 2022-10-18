Якутск, 18 октября, 2022, 06:00 — ИА Регнум. Бойцов из добровольческого отряда «Боотур» навестил в Центральном военном клиническом госпитале им. А. А. Вишневского глава Якутии Айсен Николаев. Он привёз им гостинцы, поблагодарил за подвиг и пожелал скорейшего выздоровления, сообщается в телеграм-канале руководителя региона.

ЯСИА Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия)

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«В силу ряда причин не буду называть их имена. Наши земляки Хищник, Бойко и Русский в числе добровольцев поехали в зону СВО этим летом. Как они сами поделились, никто долго не думал — Родину надо защищать. Несмотря на ранения, настроение у всех хорошее, настрой боевой. Это настоящие патриоты, сильные и смелые люди. Уверен, что страна по достоинству оценит их подвиг», — отметил Айсен Николаев.

Он передал военнослужащим рыбу, пирожки и варенье, которые приготовили для них жители республики. Бойцы поблагодарили якутян за поддержку. Они также интересовались, как оказывают помощь их семьям, когда поступят выплаты, как будут реализованы льготы, предусмотренные для детей.

«Все их вопросы, также как и вопросы других военнослужащих и добровольцев, будут решаться в обязательном порядке, никто не останется без внимания», — заверил глава Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, военный комиссариат Якутска получил заявление о намерении принять добровольное участие в спецоперации в защиту Донбасса от 73-летнего мужчины. Пенсионер уверен, что, когда речь идёт о фашизме, нужно защищать Родину, не обращая внимания на возраст.