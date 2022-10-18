Глава Якутии привёз раненым участникам спецоперации пирожки и варенье
Якутск, 18 октября, 2022, 06:00 — ИА Регнум. Бойцов из добровольческого отряда «Боотур» навестил в Центральном военном клиническом госпитале им. А. А. Вишневского глава Якутии Айсен Николаев. Он привёз им гостинцы, поблагодарил за подвиг и пожелал скорейшего выздоровления, сообщается в телеграм-канале руководителя региона.
Читайте также: Возраст значения не имеет — на СВО собрался 73-летний житель Якутска
Он передал военнослужащим рыбу, пирожки и варенье, которые приготовили для них жители республики. Бойцы поблагодарили якутян за поддержку. Они также интересовались, как оказывают помощь их семьям, когда поступят выплаты, как будут реализованы льготы, предусмотренные для детей.
Как сообщало ИА REGNUM, военный комиссариат Якутска получил заявление о намерении принять добровольное участие в спецоперации в защиту Донбасса от 73-летнего мужчины. Пенсионер уверен, что, когда речь идёт о фашизме, нужно защищать Родину, не обращая внимания на возраст.