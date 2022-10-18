Москва, 18 октября 2022, 05:52 — REGNUM Будущее России в существенной степени зависит то того, готов ли президент России Владимир Путин раскурочить любую ему реальность и построить новую, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Он также добавил, что в новой реальности военные должны стать полноценным сословием, пусть сословность — вещь очень проблематичная. И единственное, что может оправдать наличие этого сословия — это его близость со смертью, их готовность умереть на Родину в любой момент.