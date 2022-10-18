Анадырь, , 05:51 — REGNUM На Чукотку вернулся участник спецоперации после лечения в госпитале. За боевые заслуги ему вручили медаль.

Российская медаль «За отвагу»: почти полная копия советской одноименной награды moypolk.ru

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«Герои живут среди нас. Один из них — Сергей Номкай из Лорино, которому 17 октября вручили высокую государственную награду — медаль «За отвагу».

Сергей отправился на передовую добровольцем одним из первых — ещё в апреле. В бою был ранен, восстанавливался в госпитале, и теперь вернулся домой. У него трое детей, работает в ТСО «Лорино».

Гордимся нашим героем! Поддержим всем необходимым его родных и близких», — написал в телеграм-канале губернатор Роман Копин.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в Аниве в районном Доме культуры военнослужащим 39-й отдельной Краснознамённой мотострелковой бригады, участникам специальной военной операции в защиту Донбасса вручили государственные награды.