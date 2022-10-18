Париж, , 05:41 — REGNUM Всеобщая конфедерация труда (ВКТ) проводит 18 октября общенациональную забастовку, в которой примут участие работники ряда ключевых отраслей французской экономики.

Протесты во Франции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Предполагается, что вызванная галопирующими во Франции темпами инфляции массовая акция протеста будет поддержана железнодорожниками, служащими городского транспорта, авиадиспетчерами, работники системы образования и здравоохранения. По ряду оценок, всеобщая забастовка, которая станет кульминацией непрекращающихся с конца сентября протестов, может собрать от двух до трёх миллионов участников.

Ожидается, что масштабы протеста приведут к сбоям в железнодорожном расписании из-за того, что на линиях останется не больше половины поездов. Также возникнут проблемы и в других секторах.

«Масла в огонь» подготовки протестов подлило заявление премьер-министра Элизабет Борн о намерении властей обязать часть работников нефтеперерабатывающих заводов вернуться на свои рабочие места. Ряд независимых аналитиков полагают, что этот день может оказаться для французской экономики «чёрным вторником».

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о продлении скидки в размере 30 центов за литр топлива на заправочных станциях до середины ноября, заверив, что компания Total также продлит скидку в размере 20 центов.

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