Вашингтон, , 05:39 — REGNUM Условия для дипломатического присутствия США в Афганистане рассчитывал сохранить госсекретарь Энтони Блинкен. Об этом глава Госдепа США рассказал 17 октября в интервью для документального фильма, посвящённого первому году президентства Джозефа Байдена. Выдержки из интервью приводит издание Politico.

Выход США из Афганистана Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я искренне считал, что у нас будет уверенное посольское присутствие в Кабуле совершенно точно в течение (2021) года и в значительной части следующего года. Все, что мы делали и планировали, опиралось на такие ожидания», — отметил Блинкен.

Госсекретарь США признал, что уход из Афганистана стал неожиданностью для действующей администрации Белого дома. В фильме этот эпизод описан как одна из главных неудач первого года правления Байдена, наравне с пандемией коронавируса.

В фильме «Год первый: политическая одиссея» предполагается, что опыт, полученный в Афганистане, был усвоен администрацией Байдена. Указывается, что именно благодаря этому опыту правительство смогло проявить «гипербдительность» в конфликте на территории б. УССР и полностью реабилитироваться во внешней политике.

Ранее ИА REGNUM сообщалочто Афганистан находится на 109-м месте в списке голодающих стран мира, в то время как экономика страны рушится, а США заблокировали её активы.

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