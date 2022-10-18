Москва, , 05:32 — REGNUM России нужна совершенно новая армия, не имеющая с контрактной ничего общего, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Сергей Кургинян © ИА REGNUM

«А я вот считаю, это мои дилетантские мнения… настаиваю на том, что не контрактники нужны, нужно сословие. Нужно военное сословие, которое будет вот обеспечено, по-настоящему, и при этом окажется «новым дворянством», неважно, какие здесь будут слова. Важно, что это сословие будет понимать, что отныне — и навсегда, и в каком-то смысле будет очень многим обеспечено», — заявил Кургинян.

По его словам, это сословие должно быть обеспечено не только материальными выплатами, но и землей, положением в обществе, совершенно иным уровнем благосостояние через специальные фонды.