Москва, 18 октября, 2022, 05:32 — ИА Регнум. России нужна совершенно новая армия, не имеющая с контрактной ничего общего, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

ИА REGNUM Сергей Кургинян

«А я вот считаю, это мои дилетантские мнения… настаиваю на том, что не контрактники нужны, нужно сословие. Нужно военное сословие, которое будет вот обеспечено, по-настоящему, и при этом окажется «новым дворянством», неважно, какие здесь будут слова. Важно, что это сословие будет понимать, что отныне и навсегда и в каком-то смысле будет очень многим обеспечено», — заявил Кургинян.

По его словам, это сословие должно быть обеспечено не только материальными выплатами, но и землей, положением в обществе, совершенно иным уровнем благосостояния через специальные фонды.

«И мы должны понять, что на ближайшее десятилетие это сословие является ядром нашего общества, оно, а не шпана, которая бежит в Казахстан и куда угодно, и не болтуны, которые орут по поводу того, что мы должны проиграть. Потому что, если мы проиграем, мы проиграем не на бабки, а на жизнь. Совсем! И никому не будет хорошо — ни либералам, ни коммунистам, ни монархистам», — подытожил политолог.