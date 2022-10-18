Оттава, 18 октября, 2022, 05:26 — ИА Регнум. Новый пакет канадских санкций против России, введенный против деятелей культуры и работников СМИ, свидетельствует о том, что Оттава боится правды, заявил посол России в Канаде Олег Степанов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Канада

«Показательно, что в данный пакет включены преимущественно журналисты (и телеканал «Звезда»), деятели культуры и искусства, политологи. То есть, кабинет Трюдо продолжает душить свободу слова, боясь того, что правда проникает в канадское общество», — приводит его слова ТАСС.

Дипломат отметил, что канадские власти продолжают свой курс на диктатуру под маской либерализма. По его мнению, Оттава очень боится, что граждане страны смогут узнать правду. Он также добавил, что Россия не оставит без внимания санкции Канады.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Канада ввела новые санкции против России. В санкционный список попали 34 физических лица и одна организация. Среди оказавшихся под санкциями — журналисты Михаил Леонтьев, Тина Канделаки, военкор Александр Коц, актеры Сергей Безруков, Владимир Машков и Дмитрий Певцов.