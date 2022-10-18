Москва, , 05:24 — REGNUM Очень много правильного было сказано в выступлении президента России Владимира Путина в его речи по случаю присоединения к России новых регионов, но речь оставляет вопросы, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Сергей Кургинян Иван Шилов © ИА REGNUM

В частности, Кургинян упомянул, что Путин назвал совершенно справедливо Запад сатанинским в связи с тем, что он окунулся в бездну ЛГБТ-извращений, но до сих пор Россия признает классификаторы болезней, которые этот сатанизм считают нормой. То же самое касается Беловежского сговора, который Путин назвал преступлением.

«Теперь говорится — беловежские преступники. Правильно, говорится? Да! Я говорил об этом с первых дней, я говорил, что место этим президентам [подписавшим Беловежские соглашения, включая Ельцина, Кравчука и Шушкевича] на скамейке Нюренбергского процесса… Но если это сказано, и это преступники, то должен ли посреди города Екатеринбурга, который мы назвали Свердловском стоять центр преступника, который все должны лицезреть», — заявил Кургинян.

По его словам, если и оставлять «Ельцин-центр» в Свердловске, то только как центр преступлений ельцинизма и показывать всем, какие отрасли промышленности были уничтожены, сколько человек было убито за время его правления.