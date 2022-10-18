Москва, 18 октября 2022, 05:24 — REGNUM Очень много правильного было сказано в выступлении президента России Владимира Путина в его речи по случаю присоединения к России новых регионов, но речь оставляет вопросы, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
В частности, Кургинян упомянул, что Путин назвал совершенно справедливо Запад сатанинским в связи с тем, что он окунулся в бездну ЛГБТ-извращений, но до сих пор Россия признает классификаторы болезней, которые этот сатанизм считают нормой. То же самое касается Беловежского сговора, который Путин назвал преступлением.
По его словам, если и оставлять «Ельцин-центр» в Свердловске, то только как центр преступлений ельцинизма и показывать всем, какие отрасли промышленности были уничтожены, сколько человек было убито за время его правления.