Южно-Сахалинск, , 05:19 — REGNUM В ходе специальной военной операции в защиту Донбасса погиб уроженец Сахалина рядовой Игорь Сергеевич Иванников, об этом в своём телеграм-канале написал губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

Скорбь

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«В ходе специальной военной операции он мужественно защищал интересы Отечества и ушел из жизни как настоящий герой. Мы всегда будем хранить память об Игоре и его подвиге в наших сердцах. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким», — написал глава Сахалина.

Он подчеркнул, что семье рядового будет оказана вся необходимая помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе специальной военной операции погиб уроженец Коми старший лейтенант Сергей Стахов.