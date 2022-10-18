Кемерово, , 05:21 — REGNUM Россия, безусловно, добьётся тех целей, которые были поставлены перед началом спецоперации. Такое мнение высказал заведующий отделом гражданско-патриотического воспитания Центра дополнительного образования детей им. Веры Волошиной Кемерова Евгений Леонов.

Спецоперация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Поддерживаю решение президента России о проведении спецоперации. Как историк, хорошо понимаю значение этих событий, — подчеркнул Леонов. — Люди в Донбассе восемь лет страдали от действий неонацистов. Россия предпринимает ответные действия. Мы должны были показать, что не можем молчать и оставаться в стороне от этих событий, проявить характер, волю, поскольку Россия — самая масштабная страна, как по территории, так и по геополитическому влиянию».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что на территории Кировоградской, Черкасской, Одесской и Николаевской областей б. УССР объявлена воздушная тревога объявлена. Об этом 18 октября в своих телеграм-каналах сообщили местные власти.

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