Токио, , 05:16 — REGNUM Санкционные меры, включающие заморозку активов, вводит правительство Японии в отношении пяти организаций, связанных с ракетно-ядерной программой Северной Кореи. Об этом 18 октября заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно в ходе пресс-конференции.

Япония Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Мацуно отметил, что КНДР в последнее время значительно активизировала запуски баллистических ракет, при этом одна из них пролетела над территорией Японии. такие действия Северной Кореи Хирокадзу назвал провокационными, неприемлемыми и угрожающими миру и стабильности Японии, а также мирового сообщества.

Хирокадзу указал, что Пхеньян может продолжить провокационные действия, и в Токио не исключают проведение УКНДР ядерного испытания.

«Мы будем продолжать тесно сотрудничать с США и Южной Кореей», — заключил генсек кабинета министров Японии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Япония заявила протест Северной Корее в связи с очередным пуском баллистической ракеты. Всего с начала текущего года КНДР провела 27 ракетных пусков.

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