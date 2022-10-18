Тверь, 18 октября, 2022, 05:03 — ИА Регнум. В Тверском соединении военно-транспортной авиации (ВТА) ВКС России в рамках подготовки к зимнему периоду обучения 17 октября провели плановый строевой смотр зимней формы одежды личного состава. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Военно-транспортный самолёт ВКС России

пресс-служба Минобороны РФ «Во время смотра был проверен внешний вид повседневной формы одежды, состояние элементов формы одежды, внешний вид военнослужащих, а также знание ими положений Строевого устава».

Отмечается, что строевые смотры зимней формы одежды также прошли в авиационных полках ВТА в Брянской, Псковской и Ивановской областях.

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