Сеул, 18 октября, 2022, 05:00 — ИА Регнум. Южнокорейский автопроизводитель Hyundai не исключает продажи своего завода в России, сообщает газета «Тона ильбо» со ссылкой на осведомленный источник в компании.

(сс) Pexels Hyundai

По его сведениям, руководство корпорации пока изучает возможность сохранения или продажи производства на российской территории. Недавно главы компании получили отчет с прогнозами по перспективам для автопромышленника на рынке в России. В отчете также рассматривается сценарий с продажей завода.

Газета отмечает, что Hyundai в России уже столкнулась с рядом проблем из-за антироссийских санкций запада. В частности, компания не может получать напрямую финансовые переводы из Южной Кореи.

«Hyundai Motor рассматривает план продажи своего российского завода из-за невозможности вести нормальную финансовую деятельность», — отмечают источники.

При этом в настоящее время предприятие не функционирует с марта 2022 года из-за проблем с поставками комплектующих. Тем не менее компания продолжает платить работникам, а также оплачивать счета за воду и электроэнергию.