Хельсинки, 18 октября, 2022, 04:59 — ИА Регнум. Имущество граждан России, приобретённое ими в Финляндии, могут в случае необходимости изъять финские власти, такое заявление сделал министр обороны Финляндии Антти Кайкконен в интервью газете Aamulehti.

Финляндия

Как уточнил Кайкконен, данная мера будет применяться к объектам, которые находятся на территории, «важной для безопасности государства», либо если территорию признают таковой.

«Конечно, это возможно, если будет установлен риск и будут представлены основания. Такой инструмент у нас существует», — указал Кайкконен.

Глава минобороны не стал уточнять, насколько актуальным сейчас является такое решение, но подтвердил, что преимущественное право покупки в стране уже применялось. Также Кайкконен уточнил, что не все сделки граждан России с недвижимостью представляют угрозу для безопасности Финляндии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Финляндии минобороны впервые отказало в выдаче разрешения на покупку недвижимости гражданину России.