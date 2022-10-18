Прокопьевск, Кемеровская область, , 04:53 — REGNUM В кузбасском Прокопьевске разразился скандал из-за слишком эмоциональной реакции учителя на поведение учеников 8 класса. Родители школьников уверяют, что педагог некорректно сделала акцент на том, что дети учатся в «Г» классе. Учитель это отрицает.

Учитель Цитата из телефильма «Большая перемена», режиссер Алексей Коренев, 1972–1973 гг.

Сообщение о том, что учитель обозвала детей тупыми, потому что они учатся в классе с буквой «Г», в соцсети «ВКонтакте» опубликовала мать одного из учеников класса.

«По итогам совещания учитель химии призналась в некорректном поведении во время урока в 8 «Г» классе. Эмоционально несдержанное поведение педагога связано со стабильным нарушением учебной дисциплины ряда учащихся класса и системным невыполнением домашних заданий, отсутствием подготовки к уроку», — сообщили A42. RU в мэрии Прокопьевска.

Из пояснительной записки педагога следует, что она не оскорбляла детей и акцента на букве класса не делала. По её словам, она «в эмоциональной форме сказала ученикам, что отсутствие системной работы над учебным материалом будет негативно сказываться на интеллектуальном развитии».

В итоге, учителю было указано на недопустимость такого поведения и объявлено замечание.