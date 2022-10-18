Токио, 18 октября, 2022, 04:46 — ИА Регнум. Правительство Японии уже готовится принять ряд мер в связи с рекордным за прошедшие 32 года ослаблением курса японской иены. Об этом заявил глава японского минфина Сюнъити Судзуки, сообщает агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«Мы примем соответствующие меры в связи с чрезмерными колебаниями, связанными со спекуляциями. В этом наша позиция нисколько не меняется. Мы будем следить за ситуацией», — заявил он.

При этом японские власти не предоставляют программу по стабилизации национальной валюты. Судзуки также не стал раскрывать, какие меры будет принимать правительство Японии. Он не стал комментировать и слухи о валютных интервенциях со стороны японских властей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минфин Японии заявил о необходимости принятия мер против дальнейшего ослабления курса иены. По его словам, продолжающееся снижение курса национальной валюты является опасным фактором. Отметим, что 14 октября курс японской иены упал по отношению к доллару США до 147 иен за один доллар. Это самый низкий показатель с 1990 года.