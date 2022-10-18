Москва, 18 октября, 2022, 04:45 — ИА Регнум. Во вторник, 18 октября, в Москве облачно, дождь, температура воздуха до +8… +10 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Константин Сомов. Осень. 1905

В ночь на 19 октября в столице облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха +6… +8 °C.

Ветер юго-западный, западный 6−11 м/с, при порывах до 15 м/с ночью — западный, северо-западный 6−11 м/с. Атмосферное давление 746 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +8… +13°C днём. Ночью — +4… +9 °C.

В среду, 19 октября, днём в столице ожидается +9… +11 °C, по области +7… +12 °C, облачно с прояснениями, небольшой дождь, атмосферное давление 741 (-5) мм рт. ст. Ночью в регионе ожидается +0… +5 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, во второй половине текущей недели в столице России ожидается значительное снижение температуры воздуха.