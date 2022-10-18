Первомайск, ЛНР, 18 октября, 2022, 04:41 — ИА Регнум. В результате обстрела киевскими карателями села Новоивановка в Луганской Народной Республике (ЛНР) получили ранения два работника скорой помощи. Об этом 18 октября сообщил мэр города Первомайска Сергей Колягин в своём телеграм-канале.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Как уточнил глава Первомайска, бригада скорой помощи, выехавшая на место происшествия после первой волны обстрелов со стороны ВСУ, попала под новую волну обстрелов. По предварительным данным, пострадали два сотрудника медучреждения, кроме того, был повреждён спецавтомобиль.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что киевские боевики обстреляли Новоивановку, выпустив по селу ракету из РСЗО HIMARS. Как уточнил мэр Первомайска, в результате удара получило повреждение одно из зданий.