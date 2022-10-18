Москва, , 04:41 — REGNUM Россия может выстоять с опорой на действительность, но с опорой только на нее победить невозможно, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Сергей Кургинян Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я убежден, первое, что сейчас надо опираться на существующую реальность. Не надо ей мешать функционировать, надо что-то поправлять, что-то добавлять… Но выстоять в долговременном конфликте с Западом мы, опираясь на эту реальность, не сможем. Она для этого не сконструирована. Она сконструирована под то, что мы в этом Запад входим. Как говорят в таких случаях — с мылом, без мыла, неважно, но входим», — заявил Кургинян.

Он подчеркнул, что очень авторитетное западное издание Foreign Affairs уже говорит о том, что мобилизация в России есть расторжение общественного договора между Путиным и Россией, и дескать из-за этого России придет «хана».

«Так не хана, новый договор надо заключать. Почему надо сказать, что Foreign Affairs клевещет? Да оно в данном случае правильно говорит. Только весь вопрос в том, что вывод, который оно из этого делает — диаметрально противоположный тому, который мы должны сделать», — добавил политолог.

И несмотря на все негативы, которые есть в нашей армии, ее нужно всячески поддерживать, потому что либо она выстоит, либо со всех ее критиков будут кожу сдирать живьем. И это нужно понимать.