Кампала, , 04:14 — REGNUM Президент Уганды Иовери Мусевени привел в режим повышенной готовности столицу страны Кампалу из-за вспышки лихорадки Эбола в стране. Об этом глава государства заявил на своей странице в Twitter.

Уганда. Трущобы столицы Slum Dwellers International

«Что касается города Кампала, хотя двое лиц с положительным результатом теста прибыли из района Мубенде и считаются случаями, связанными с Мубенде, из-за наличия контактов этих двух случаев и риска заражения я распорядился привести Кампалу в режим повышенной готовности», — заявил он.

Отмечается, что один из двух выявленных в Кампале пациентов уже скончался. В Уганде также объявили режим карантина и комендантский час в районах Мубенде и Кассанда, чтобы замедлить распространение инфекции. Мусевени добавил, что в Кампале уже 24 человека находятся под подозрением на заболевание лихорадкой Эбола.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября США ввели особые меры для проверки пассажиров, прибывающих из Уганды в Соединенные Штаты. Отмечалось, что пассажиров будут досматривать и проводить тесты из-за вспышки лихорадки Эбола в Уганде.